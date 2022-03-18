Чтобы не зашли оккупанты: ВСУ поставили мины на Днепропетровщине

Оккупанты продолжают грезить захватом новых территорий Украины. На Днепропетровщине заминировали некоторые территории для того, чтобы помешать планам врага.

Об этом сообщили в теробороне Кривого Рога. Там предупредили, что минные заграждения не всегда маркируются и обозначаются предупредительными знаками.

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В целом речь идет о заминировании прилегающих территорий Криворожского района Днепроперовской области, а также ближних подступов к самому городу Кривой Рог. Горожане всеми силами стараются не допустить оккупационные войска на свои территории.

Что именно запрещено местным жителям

Из-за этого жителям запрещено передвигаться транспортом по любым территориям Криворожского района. Даже полями, посадками, балками и полевыми дорогами.

Исключением являются лишь основные дороги общего пользования между населенными пунктами. Однако за пределами населенных пунктов перемещаться запрещено.

Для вашей безопасности соблюдение указанных правил является обязательным. Передвигайтесь как автомобилями, так и пешком, исключительно по дорогам общего пользования между населенными пунктами,

– подчеркнули в теробороне Кривого Рога.

Для того, чтобы вывести сельхозтехнику на поля требуется предварительное согласование руководителей ОТГ, а им же разрешение будет выдавать командование военных.

Также пока нельзя за пределами населенных пунктов и дорог общего пользования:

перегон скота и выгул животных;

сбор и заготовка дров.

Разминирование проведут только после окончания войны. После этого территории будут снова безопасными для передвижения.

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