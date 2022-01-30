Похожим путем недавно развивались события во время протестов в Казахстане. Об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

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Как Россия может использовать Януковича

Путин при таких обстоятельствах может посадить в Киеве режим, который будет лоялен России.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Гармаш предполагает, что в этой моделируемой ситуации Кремль может использовать беглого президента Виктора Януковича. Вероятно, что именно он смог бы направить Путину "просьбу", чтобы тот вошел в Украину.

И юридически у Путина будут такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько уж наши судьи... Не знаю, не буду дипломатично говорить какие,

– заявил представитель ТКГ.

Обратите внимание! Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Что известно о наступлении России