Похожим путем недавно развивались события во время протестов в Казахстане. Об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
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Как Россия может использовать Януковича
Путин при таких обстоятельствах может посадить в Киеве режим, который будет лоялен России.
Гармаш предполагает, что в этой моделируемой ситуации Кремль может использовать беглого президента Виктора Януковича. Вероятно, что именно он смог бы направить Путину "просьбу", чтобы тот вошел в Украину.
И юридически у Путина будут такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько уж наши судьи... Не знаю, не буду дипломатично говорить какие,
– заявил представитель ТКГ.
Что известно о наступлении России
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на этой неделе начальники оборонных ведомств проинформировали его о ситуации вблизи границы с Украиной. Политик подчеркнул: картина становится тревожнее.
- Но Россия упорно продолжает отрицать свои планы о вторжении в Украину. Там цинично заявляли, что война не может быть средством разрешения международных споров.
- Россия тем временем продолжает стягивать свои войска в Беларусь под предлогом совместных военных учений. На этот раз в страну отправили дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С".