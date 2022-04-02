Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что санкций против России недостаточно. Для того чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо эмбарго.

К теме Нефтяное эмбарго – это единственная настоящая санкция, которая могла бы развалить путинизм – Денисенко

Необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго через закрытие портов для российских товаров. Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца",

– написал Подоляк.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявлял, что в 2022 году будет падение российского ВВП на 8 – 10%, инфляция – от 20 до 25%. Но это все не критично для путинизма. А единственная действительно критическая санкция – это нефтяное эмбарго и, в общем, резкое уменьшение спроса на российскую нефть.

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