Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що санкцій проти Росії недостатньо. Для того, аби обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне ембарго.

До теми Нафтове ембарго – це єдина справжня санкція, яка могла б розвалити путінізм, – Денисенко

Необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів. Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця",

– написав Подоляк.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявляв, що у 2022 році буде падіння російського ВВП на 8 – 10 %, інфляція буде – від 20 до 25%. Але це все не є критично для путінізму. А єдина справді критична санкція – це нафтове ембарго і загалом різке зменшення попиту на російську нафту.

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