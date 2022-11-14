В эфире 24 канала военный эксперт Николай Саламаха рассказал, что нужно сделать для освобождения Крыма.

Важно Зеленский ответил на вопрос, где ВСУ могут пойти в наступление в дальнейшем

По его словам, во-первых, нужно прекратить поставки группировок войск, находящихся в Крыму. Это осуществляют с помощью переправно-десантных средств, а это паромы и остатки Крымского моста. Во-вторых, есть сухопутные артерии, железные дороги, автомобильные дороги, проходящие с территории России через Крымский перешеек.

До тех пор, пока мы не перекроем эти артерии, говорить о том, что кто-то там покинет Крым из-за того, что будет принято какое-то политическое решение или начнутся склоки внутри России, – я бы с большой осторожностью относился к таким заявлениям,

– подчеркнул Николай Саламаха.

"Почему? Потому что победа на поле боя она куется в первую очередь солдатом и военными решениями, которые принимаются в результате тех или иных действий", – добавил Саламаха.

Смотрите полное видео с военным экспертом:

Какая ситуация в Крыму: последние новости