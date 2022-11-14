В ефірі 24 каналу військовий експерт Микола Саламаха розповів, що треба зробити для звільнення Криму.

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За його словами, по-перше, потрібно припинити постачання угруповування військ, які знаходиться в Криму. Це здійснюють за допомогою переправно-десантних засобів, а це пороми й залишки Кримського моста. По-друге, є сухопутні артерії, залізниця, автомобільні дороги, що проходять з території Росії через Кримський перешийок.

До тих пір, поки ми не перекриємо ці артерії, вести мову про те, що хтось там покине Крим через те, що буде прийняте якесь політичне рішення або почнуться чвари всередині Росії, – я б з великою обережністю ставився до таких заяв,

– наголосив Микола Саламаха.

"Чому? Тому що перемога на полі бою вона кується в першу чергу солдатом й тими військовими рішеннями, які приймаються внаслідок тих чи інших дій", – додав Саламаха.

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