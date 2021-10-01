За решение о переименовании города 1 октября проголосовали большинство депутатов городского совета. Однако для окончательного изменения названия нужно, чтобы за это проголосовала и Верховная Рада.

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Попытки переименования города

Еще в 1990-х годах были первые попытки переименовать город, однако тогда эту инициативу не поддержали местные власти.

Авторы идеи объясняли необходимость изменения названия города тем, что часть "Волынский" больше не нужна, ведь в Украине нет других городов с названием Владимир.

Были предложения переименовать Владимир в "Ладомир". Однако после дебатов 1 октября депутаты городского совета проголосовали за то, чтобы город назывался Владимир.

Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия – Владимир, без прицепки выдуманной россиянами,

– прокомментировал решение нардеп Владимир Вятрович.

Когда за изменения проголосует парламент, пока неизвестно.

История города Владимир-"Волынский"

Этот волынский город известен еще со времен Руси в "Повести пошедших лет".

"Впервые Владимир-Волынский упоминается в летописях под 988 годом, когда киевский князь Владимир Святославич, прозванный за свои дела "Великим" совершил поход на Запад. Здесь на землях волынян и бужан, на правом берегу реки Луги, подчинил языческий город под названием Ладомир. И в 988 году нарек его своим именем – Владимир", – говорится на сайте города.

В 1795 году состоялся третий раздел Речи Посполитой, после чего Холмщина и Волынь оказались в Российской империи.

"После захвата Россией последних свободных территорий Речи Посполитой, 5 июля 1795 года подписали императорский указ "О различных распоряжениях по обустройству Волынской и Подольской губерний", в котором город назван "Владимиржъ", – пишет в исторической справке.

Впоследствии в разных документах название города попадалось в форме "Владимиръ".

По информации историков, после присоединения к Российской империи Владимир часто начали называть "Волынский" (в форме "Владимирволынскъ"). Делали это, чтобы не путать украинский город с одноименным российским.

Официально впервые название "Владимир-Волынский" использовали в Полном собрании законов Российской империи от 1911 года. Это название прижилось и в СССР и использовалось до сих пор.

Источник: сайт города Владимир-Волынский

Обратите внимание! Ранее Рада уже вернула историческое название поселку Нью-Йорк в Донецкой области, а также переименовала областные центры Днепропетровск в Днепр, а Кировоград в Кропивницкий. Зато Днепропетровская и Кировоградская области имеют старые названия, ведь для их переименования необходимо вносить изменения в Конституцию.