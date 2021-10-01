За рішення про перейменування міста 1 жовтня проголосували більшість депутатів міської ради. Однак для остаточної зміни назви потрібно, аби за це проголосувала й Верховна Рада.

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Спроби перейменування міста

Ще у 1990-х роках були перші спроби перейменувати місто, однак тоді цю ініціативу не підтримала місцева влада.

Автори ідеї пояснювали необхідність зміни назви міста тим, що частина "Волинський" більше не потрібна, адже в Україні немає інших міст з назвою Володимир.

Були пропозиції перейменувати Володимир на "Ладомир". Однак після дебатів 1 жовтня депутати міської ради проголосували за те, щоб місто називалося Володимир.

Деколонізація триває! Міська рада Володимира-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви – Володимир, без причепки вигаданої росіянами,

– прокоментував рішення нардеп Володимир В'ятрович.

Коли за зміни проголосує парламент, наразі невідомо.

Історія міста Володимир-"Волинський"

Це волинське місто відоме ще з часів Русі у "Повісті минулих літ".

"Вперше Володимир-Волинський згадується в лiтописах під 988 роком, коли київський князь Володимир Святославич, прозваний за свої діла "Великим" здійснив похід на Захід. Тут на землях волинян та бужан, на правому березі річки Луги, підпорядкував язичне місто під назвою Ладомир. І у 988 році нарік його своїм іменем – Володимир", – йдеться на сайті міста.

У 1795 році відбувся третій поділ Речі Посполитої, після чого Холмщина та Волинь опинилися у Російській імперії.

"Після захоплення Росією останніх вільних територій Речі Посполитої, 5 липня 1795 року підписали імператорський указ "Про різні розпорядження щодо облаштування Волинської та Подільської губерній", у якому місто назване "Владимиржъ", – пише в історичній довідці.

Згодом у різних документах назва міста траплялася у формі "Владиміръ".

За інформацією істориків, після приєднання до Російської імперії Володимир часто почали називати "Волинський" (у формі "Владимірволынскъ"). Робили це, аби не плутати українське місто з однойменним російським.

Офіційно вперше назву "Володимир-Волинський" використали у Повному зібранні законів Російської імперії від 1911 року. Ця назва прижилася й у СРСР та використовувала досі.

Джерело: сайт міста Володимир-Волинський

Зверніть увагу! Раніше Рада вже повернула історичну назву селищу Нью-Йорк на Донеччині, а також перейменувала обласні центри Дніпропетровськ на Дніпро, а Кіровоград на Кропивницький. Натомість Дніпропетровська та Кіровоградська області мають старі назви, адже для їхнього перейменування необхідно вносити зміни у Конституцію.