По его словам, это необходимо, чтобы в итоге получать не просто пушки, а одновременно средства контрбатарейной борьбы, машины управления, БПЛА для наведения на цели, ПВО/ПРО для прикрытия.

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Алексей Резников акцентировал, что все это может поступать из разных стран, но в результате интеграции можно получить качественное преимущество.

Кроме того, он отметил, чтобы реализовать этот подход необходимо обеспечить синергию между партнерами.

Кого это касается:

Военного штаба ЕС.

Ресурсов European Peace Facility.

НАТО.

EUROCOM США.

Программ американского Правительства.

Министр обороны привел пример, что в США уже утвержден закон о ленд-лизе, а также рассматривается законопроект с конкретными параметрами помощи Украине.

Средства для Украины

"Пока у нас нет понимания, на какие конкретно нужды направляются ресурсы EPF. Мы видим только обобщенные цифры", – отметил Резников.

По его словам, это приводит к тому, что ресурсы направляются на позиции, которые Украине в общем нужны. Но какие могут предоставить страны, из которых невозможно получить оружие.

Есть страны ЕС, у которых нет оружия или других нужных нам позиций. Но которые хотят и могут помочь, в частности, денежными средствами. В этом контексте можно рассмотреть возможность расширения инструментов EPF,

– отметил Алексей Резников.

Он отметил, что его можно дополнить элементом типа трастового фонда. Куда страны ЕС, где нет оружия, могли бы передавать на управление средства, которые по заявкам Украины будут направляться другим странам ЕС, как оплата за те или иные позиции.

"Мы действительно ценим поддержку, которую вы оказываете, и понимаем, что она не может быть безграничной. Поэтому заинтересованы в ее максимально эффективном использовании", – добавил Резников.

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