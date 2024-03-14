Об этом Сергей Токарев – IT-бизнесмен и соучредитель инвестиционной группы Roosh – пишет в своей колонке для издания "Экономическая правда".

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Вызовы IT-сектора

Предприниматель отмечает, что сегодня сложности с выездом за границу является самым большим вызовом для украинского IT-сектора, ведь для инвесторов важно вживую общаться с представителями tech-компаний.

Презентация продукта, обсуждение сделки с новыми партнерами, крупнейшие tech-ивенты – сейчас это недоступно для украинцев в офлайн-формате. К тому же, Zoom-звонки никогда не смогут на 100% заменить образовательные offline-активности или живое общение с международным сообществом. Все это тормозит сотрудничество с международными компаниями,

– отмечает Токарев.

Автор подчеркивает: именно айтишники генерируют большую часть валютных поступлений в Украину. Понимая, что война с Россией не закончится в ближайшее время, украинцам нужно самостоятельно зарабатывать деньги, на которые будет покупаться оружие – а для этого важно разработать и внедрить прозрачные юридические механизмы бронирования и командировок.

Еще одной проблемой украинских tech-специалистов является отсутствие международного продвижения. Иностранные инвесторы имеют немало опасений относительно сотрудничества с украинцами, ведь не представляют, что происходит в стране, насколько безопасны западные регионы и есть ли стабильная связь.

Чтобы привлекать инвестиции в украинские проекты и компании, важно демонстрировать потенциальным инвесторам прогнозируемость. Украинским tech-предпринимателям необходимо активно объяснять: их команды релокейтнулись в более безопасные области, а их офисы оборудованы укрытиями и качественным интернетом. Сергей Токарев отмечает: частью такой предсказуемости в работе с украинцами должна стать и возможность специалистов выезжать за границу.

И, несмотря на то, что украинская IT-отрасль до сих пор сталкивается с вызовами военного времени, заинтересованность иностранных инвесторов к отечественным проектам заметна. В частности, в 2023 году deep-tech компания Zibra AI привлекла 500 тысяч долларов финансирования от акселератора a16z Speedrun. Стартап Haiqu, занимающийся разработкой квантового программного обеспечения, получил 4 миллиона долларов инвестиций, edtech-платформа Preply – 70 миллионов.

Это еще раз доказывает: если технологии, которые разрабатывает стартап, крутые, и инвестор видит в них потенциал – он захочет вложиться в проект. Но важно сразу коммуницировать о рисках, а не ждать, пока инвестор спросит о них. Украина имеет потенциал стать лидером мирового tech-рынка. Это подтвердило развитие украинского IT-сектора, который не остановила полномасштабная война,

– отмечает Сергей Токарев.

Решать проблемы, с которыми сегодня сталкивается украинская tech-отрасль, помогает налоговый режим Дія.City. Это пространство было разработано в начале 2022 года государством и IT-бизнесом. Сегодня среди резидентов пространства – 847 компаний, что за год увеличили уплату налогов вдвое, до 8,5 миллиардов гривен.

А в феврале 2024 года часть резидентов Дія.City создали Союз Diia.City United, цель которого - формирование понятных и честных правил для развития технологического бизнеса в Украине. Среди членов новосозданного Союза – Ajax, MacPaw, Monobank, Roosh, Genesis и Netpeak Group. Объединение планирует способствовать эффективной работе tech-компаний, налаживать диалог между властью и бизнесом, а также доносить интересы компаний и защищать их.

Как пишет Сергей Токарев, улучшение бизнес-климата и активное присутствие украинского технологического сектора на международной арене помогут создать мощную и прогрессивную Украину.