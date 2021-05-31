На западном направлении Россия видит угрозы. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Кстати У Беларуси и России – похожие модели поведения, – генсек НАТО
Шойгу говорил о наращивании интенсивности полетов стратегической авиации США в Европе, присутствии боевых кораблей с крылатыми ракетами и числе учений.
Министр убеждает, мол, это действия западных коллег разрушают систему безопасности в мире.
Что делает Россия
Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей,
– сказал Шойгу.
По словам чиновника, эти меры синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники – в 2021 году планируют поставить около 2 тысяч единиц оружия. Кроме того, Москва постоянно готовит личный состав и органы военного управления.