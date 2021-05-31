На західному напрямку Росія вбачає загрози. Про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу.

До речі У Білорусі та Росії – схожі моделі поведінки, – генсек НАТО

Шойгу говорив про нарощення інтенсивності польотів стратегічної авіації США в Європі, присутність бойових кораблів з крилатими ракетами та число навчань.

Міністр переконує, мовляв, це дії західних колег руйнують систему безпеки в світі.

Що робить Росія

Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин,

– сказав Шойгу.

За словами чиновника, ці заходи синхронізовані з постачанням сучасного озброєння і військової техніки – у 2021 році планують поставити близько 2 тисячі одиниць зброї. Крім того, Москва постійно готує особовий склад та органи військового управління.