Про це Столтенберг заявив перед зустріччю міністрів оборони Євросоюзу у Лісабоні. Генсек НАТО запевнив, що силові дії режиму в Мінську рішуче засуджують.
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У НАТО обурені ситуацією з літаком Ryanair
Зокрема, обурення країн НАТО викликала вимушена посадка літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.
Це був літак, який рухався від однієї столиці-союзника НАТО, Афін, до іншої, Вільнюса. Ця чітка заява всіх союзників по НАТО в Північноатлантичній раді представляє близько 1 мільярда людей з країн з обох сторін Атлантики, Північної Америки та Європи, тому це дуже сильний меседж для Білорусі, що це абсолютно неприпустимо,
– наголосив Столтенберг.
Столтенберг схвалює введення санкцій проти режиму Лукашенка
Генсек НАТО схвалив введення санкцій проти режиму Лукашенка, а також закликав провести міжнародне розслідування. Столтенберг впевнений, що вимушена посадка літака спеціально здійснювалась задля затримання засновника NEXTA.
– зауважив Столтенберг
Дії Росії та Білорусі – порушують цінності, в які вірить НАТО. Саме тому Північноатлантичний Альянс, запевнив Столтенберг, надаватиме підтримку Україні та Грузії.
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