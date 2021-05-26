У пресслужбі авіакомпанії зазначили, що змушені скасувати польоти до Києва, Львова, Одеси та Харкова.

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Як відомо, польоти до українських міст повністю зупинять з 26 травня. Однак є нічні рейси, які скасують вже 25 травня. Мовиться про:

B2 847 до Києва (час вильоту 22:40);

B2 833 до Одеси (час вильоту 23:40).

Що буде з квитками

В авіакомпанії пояснили, що пасажири, які раніше придбали квитки на зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.

Зверніть увагу! Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків.

Україна закрила небо для Білорусі: головне

25 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. А з 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються. Це рішення ухвалив Кабмін 25 травня.

Також заборонено здійснення польотів в білоруському повітряному просторі українськими авіакомпаніями. Такі обмеження ввели після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

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"Белавіа" скорочує персонал

Зауважимо, що низка країн Європи також закрила авіасполучення з Білоруссю. Відтак, "Белавіа" опинилася у скрутному становищі та змушена звільняти своїх працівників.

Скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу – це неприємні, хоча і закономірні кроки. Ми хочемо звернути увагу, що рішення по звільнення персоналу можуть ухвалювати тільки за рекомендацією керівників підрозділів і тільки з урахуванням поточного обсягу роботи,

– заявили у пресслужбі авіаперевізника.

Також у "Белавіа" повідомили, що масові скорочення наразі не розглядаються.

Більше про те, які авіакомпанії припинили літати через Білорусь – читайте у матеріалі.