В пресс-службе авиакомпании отметили, что вынуждены отменить полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Важно Авиасообщение с Беларусью восстановят, когда режим Лукашенко вернется к нормальности, – МИД

Как известно, полеты в украинские города полностью остановят с 26 мая. Однако есть ночные рейсы, которые отменят уже 25 мая. Говорится о:

B2 847 в Киев (время вылета 22:40);

B2 833 в Одессу (время вылета 23:40).

Что будет с билетами

В авиакомпании пояснили, что пассажиры, которые ранее приобрели билеты на указанные даты, могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Обратите внимание! Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.

Украина закрыла небо для Беларуси: главное

25 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. А с 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются. Это решение принял Кабмин 25 мая.

Также запрещено осуществление полетов в белорусском воздушном пространстве украинскими авиакомпаниями. Такие ограничения ввели после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

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"Белавиа" сокращает персонал

Заметим, что ряд стран Европы также закрыл авиасообщение с Беларусью. Следовательно, "Белавиа" оказалась в трудном положении и вынуждена увольнять своих работников.

Сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хотя и закономерные шаги. Мы хотим обратить внимание, что решение по увольнению персонала могут принимать только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы,

– заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Также в "Белавиа" сообщили, что массовые сокращения пока не рассматриваются.

Больше о том, какие авиакомпании прекратили летать через Беларусь – читайте в материале.