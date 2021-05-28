Об этом Столтенберг заявил перед встречей министров обороны Евросоюза в Лиссабоне. Генсек НАТО заверил, что силовые действия режима в Минске решительно осуждают.

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В НАТО возмущены ситуацией с самолетом Ryanair

В частности, возмущение НАТО вызвали вынужденная посадка самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича.

Это был самолет, который двигался от одной столицы-союзника НАТО, Афин, к другой, Вильнюсу. Это четкое заявление всех союзников по НАТО в Североатлантическом совете представляет около 1 миллиарда человек из стран с обеих сторон Атлантики, Северной Америки и Европы, поэтому это очень сильный месседж для Беларуси, что это совершенно недопустимо,

– отметил Столтенберг.

Столтенберг одобряет введение санкций против режима Лукашенко

Генсек НАТО одобрил введение санкций против режима Лукашенко, а также призвал провести международное расследование. Столтенберг уверен, что вынужденная посадка самолета специально осуществлялась для задержания основателя NEXTA.

Это является частью модели, которую мы видели в поведении Беларуси, а также России. Они расправляются с демократическими протестами, расправляются с демократической оппозицией, применяют кибератаки, отравления, а затем применяют силу против мирных демонстрантов, как это было в Беларуси,

– сказал Столтенберг

Действия России и Беларуси – нарушают ценности, в которые верит НАТО. Именно поэтому Североатлантический Альянс, заверил Столтенберг, будет оказывать поддержку Украине и Грузии.

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Обратите внимание! 23 мая якобы из-за угрозы заминирования в Минске вынужденно посадили самолет компании Ryanair. С самолета сняли основателя NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию, их задержали. Международное сообщество резко осудило действия белорусских властей. Многие страны закрыли авиасообщение с Беларусью, в том числе – и Украина.