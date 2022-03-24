Абсолютно людоедская тактика, – Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что для этого у Кремля есть 2 причины. В частности, слишком высокие потери среди бойцов и техники, а также отсутствие значительного продвижения на любом направлении.

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Поэтому руководство России пытается использовать другую тактику, чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого с пропагандистской точки зрения уровня. И не получать несколько сотен погибших ежедневно, включая командиров самого высокого и среднего звена,

– пояснил Подоляк.

Россияне хотят сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных "элементов". По словам Подоляка, таких почти 90 – 95% мирного населения. Кремль хочет ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.

Сейчас происходит частичное окапывание россиян на занятых рубежах. Они концентрируют свои силы вокруг крупных городов, чтобы создать там многотысячные гуманитарные катастрофы.

Подоляк подчеркнул, что такая тактика – "абсолютно людоедская". Она имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности.

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