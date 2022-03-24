Абсолютно людоїдська тактика, – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайла Подоляк розповів, що для цього в Кремля є 2 причини. Зокрема, надто високі втрати серед бійців та техніки, а також відсутність значного просування на будь-якому напрямку.

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Тому керівництво Росії намагається використати іншу тактику, щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного з пропагандистської точки зору рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланок,

– пояснив Подоляк.

Росіяни хочуть скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних "елементів". За словами Подоляка, таких є майже 90 – 95% мирного населення. Кремль хоче запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику.

Зараз відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах. Вони концентрують свої сили навколо великих міст, щоб створити там багатотисячні гуманітарні катастрофи.

Подоляк наголосив, що така тактика – "абсолютно людоїдська". Вона має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності.

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