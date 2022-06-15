Чтобы российские танки никогда не зашли в Прагу, надо выгнать их из Украины, - Зеленский к чехам

Президент Владимир Зеленский 15 июня обратился в парламент Чехии. Он объяснил, что нужно Украине для победы.

Президент напомнил слова: "Мы – с вами, будьте с нами!", звучавшие на волнах Чешского радио в 1968 году во время советского вторжения. Он отметил, что эти слова имеют чрезвычайный вес и сейчас.

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У этих слов есть еще одно измерение. Сейчас, когда украинский народ воюет за свободу против жесткого российского вторжения, мы можем сказать, что именно с такими словами мы, украинцы, обращаемся ко всем народам Европы, ко всем народам демократического мира,

– заявил Зеленский.