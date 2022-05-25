Такое решение венгерского премьера вызвало немало дискуссий, ведь введение чрезвычайного положения произошло на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. В Посольстве Венгрии в Киеве объяснили этот шаг Орбана, обнародовав официальное заявление на своей странице в фейсбуке.

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Заявление венгерского посольства о введении в стране чрезвычайного положения

В посольстве Венгрии в Киеве отметили, что внедрение в стране чрезвычайного положения вызвано "военной ситуацией в соседней стране" и призвано " смягчить последствия ". Чтобы избежать возможных недоразумений и дезинформации, представительство опубликовало объяснительное заявление.

Чрезвычайная ситуация, введенная согласно изменениям в Конституции (Венгрии – ред. 24 канал), дает возможность в случае возникновения в соседней стране военной ситуации, вооруженного конфликта или гуманитарной катастрофы иметь в распоряжении правительства все необходимые инструменты,

– говорится в заявлении посольства.

В венгерском представительстве в Украине объяснили, что речь идет об инструментах, позволяющих:

оказывать помощь, поддержку и жилье беженцам;

предотвратить вредные экономические влияния, в интересах "смягчения последствий".

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Объяснение Орбана

В видеообращении после введения чрезвычайного положения в Венгрии Виктор Орбан заявил , что такой шаг предоставит возглавляемому им правительству "пространство для маневра и возможность немедленно реагировать на последствия войны в соседней Украине".

Политик подчеркнул, что война в Украине, которой "не видно конца", угрожает и Венгрии, ее физической безопасности, а также энергоснабжению и финансовой безопасности экономики и венгерских семей.

Мы видим, что война и санкции Брюсселя повлекли за собой огромные потрясения и резкий рост цен. Мир на пороге экономического кризиса,

– заявил Орбан.

Реакция в Украине

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк убежден, что введение чрезвычайного положения в Венгрии – это пиар-позиция Орбана . Таким образом, венгерское правительство, по словам Подоляка, пытается создать информационный шум и отвлечь внимание международного сообщества от войны России против Украины. Венгрия хочет показать, мол, у нее тоже "есть проблемы".

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