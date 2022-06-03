Чтобы воровать миллионы: российские генералы ввели новые правила начисления зарплат оккупантам

Благодаря удивительным поступлениям нефтеденег Россия располагает большим количеством средств, чтобы полностью рассчитываться со своей ордой за войну, но систематически этого не делает. Генералы и офицеры среднего звена постоянно придумывают новые условия для того, чтобы нарушать контрактный договор и обманывать личный состав захватнической армии.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, с начала полномасштабного вторжения минобороны России ни разу не уплатило путинской орде зарплаты и премии в полном объеме. Сначала захватчикам не доплачивали так называемые "боевые".

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Впоследствии российские оккупанты начали недополучать и ставку. При этом каждый месяц недоплату им объясняют по-разному: то бухгалтерской ошибкой, то нововведениями для получения полноценной оплаты за участие в боях.

Офицеры бегут в Россию с миллионами

Кроме всевозможных способов обмана личного состава в армии России существует много схем по присвоению средств офицерами. Так, в одном из подразделений вооруженных сил майор и полковник, которые должны были выплатить подчиненным деньги, банально бежали в Россию.

Вернулись офицеры через месяц, когда из подразделения осталось всего несколько человек. Выжившие получили зарплаты и боевые, а деньги погибших руководители оставили себе. Подобная схема, по данным украинских спецслужб, достаточно распространена.

Также в элитных подразделениях оккупационной армии командование обещало личному составу премии за уничтоженную технику ВСУ и защитников Украины. Позже захватчикам пообещали доплачивать за убийства гражданских жителей.

Десантники и разведчики с удовольствием выполняли приказы руководства и даже кое-где устраивали соревнования, кто лишит жизни больше мирных украинцев, но ни копейки им за это не заплатили. Командование объяснило это тем, что "в официальных отчетах нет графы об гражданском убийстве".

Не получили в полном объеме российские изверги и денег за уничтоженную технику, поскольку "подтвердить поражение невозможно".

С апреля во многих подразделениях россиянам начали срезать по меньшей мере по 30% от боевых доплат из-за того, что они якобы находились на отдыхе вне зоны боевых столкновений.

Между собой военные из разных российских подразделений объясняют подобные обманы от государства тем, что чиновники из Москвы банально зарабатывают за их счет. Так же присваивают выделенные государством средства и офицеры, которые надеются, что за эти поступки с них некому будет спросить. Поэтому обычные солдаты мечтают о том, чтобы выжить и получить возможность застрелить офицеров.

Боевые – исключительно за фото с захваченных позиций

В начале июня "Ваньки" из российского войска с удивлением для себя узнали о том, что никаких боевых за май они вообще не получат. Объяснили это тем, что с начала прошлого месяца в министерстве обороны решили платить исключительно после отправки командиру видео и фото захваченных территорий и уничтоженных позиций ВСУ с техникой.

Те оккупанты, которым удалось остаться в живых, как оказалось, очень рассчитывали на получение премий, ведь армии захватчиков удалось достаточно существенно продвинуться на Луганщине. Конечно, в условиях почти постоянных артиллерийских обстрелов почти ни один из оккупантов не производил ни фото, ни видео "на память". Кроме, конечно, хваленых тиктоков отрядов кадыровцев.