Россия считает, что наблюдательная миссия на границе (не надо путать со СММ ОБСЕ) не является частью Минских договоренностей. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Донбасса в ТКГ Сергей Гармаш.
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Россия фактически ликвидировала миссию ОБСЕ
По его словам, Россия постоянно заявляет, что она не имеет обязательств по Минским договоренностям. Наблюдательную миссию действительно создали до подписания соглашений.
Поэтому они ее и заблокировали для того, чтобы зачистить свои следы в минском процессе,
– пояснил Гармаш.
Он отметил, что российская сторона фактически ликвидировала наблюдательную миссию. Это сделали для того, чтобы дистанцироваться от обязанностей по "Минску".
Хотя в минских документах, в протоколе от 1 сентября, есть 4 пункт, который предусматривает создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России – на территории двух государств. А также – верификацию этой зоны безопасности, и в целом всей границы.
Ранее представитель в ТКГ заявил, что Россия пытается забыть "первый Минск" и навязать Украине свои условия. Также она пытается обвинить наше государство в срыве дипломатического переговорного процесса.
Гармаш объяснил, почему Россия блокирует миссию ОБСЕ: смотрите видео
Россия блокирует миссию ОБСЕ: коротко
- Государство-агрессор заявило, что не поддержит продление после 30 сентября работу пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково".
- По словам экспертов, возможно, Россия делает это, потому что готовит на Востоке Украины новые провокации.
- Так же считают и в Министерстве иностранных дел нашего государства.
- Соединенные Штаты Америки призвали страну-оккупанта не блокировать миссию ОБСЕ.