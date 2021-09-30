Росія вважає, що спостережна місія на кордоні (не треба плутати із СММ ОБСЄ) не є частиною мінських домовленостей. Про це в ефірі 24 каналу повідомив представник Донбасу у ТКГ Сергій Гармаш.

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Росія фактично ліквідувала місію ОБСЄ

За його словами, Росія постійно заявляє, що вона не має зобов'язань щодо мінських домовленостей. Спостережну місію дійсно створили до підписання угод.

Тому вони її і заблокували для того, щоб зачистити свої сліди у мінському процесі,

– пояснив Гармаш.

Він зазначив, що російська сторона фактично ліквідувала спостережну місію. Це зробили для того, щоб дистанціюватись від обов'язків щодо "Мінську".

Хоча в мінських документах, у протоколі від 1 вересня, є 4 пункт, який передбачає створення зони безпеки у прикордонних районах України і Росії – на території двох держав. А також – верифікацію цієї зони безпеки, і загалом всього кордону. Сергій Гармаш Представник Донбасу у ТКГ

Раніше представник у ТКГ заявив, що Росія намагається забути "перший Мінськ" і нав'язати Україні свої умови. Також вона намагається звинуватити нашу державу в зриві дипломатичного переговорного процесу.

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Росія блокує місію ОБСЄ: коротко