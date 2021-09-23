Це роблять попри те, що можливості місії і так звели до нуля. Під цілодобовим наглядом наразі менше, ніж 1% від усієї протяжності кордону між Україною та Росією.

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За словами представника Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, російська влада обмежила можливості пересування.

Забороняли користуватися біноклями, відеотехнікою, фототехнікою. Тобто вони повинні були на слух визначати кількість поїздів або вагонів, які пересувалися через кордон,

– пояснив Гармаш.

Навіть попри такі обмеження, представники місії регулярно фіксували порушення. Так, наприклад, у 2014 році вони на власні очі бачили, як Росія перекидає своїх військових на окуповану територію Донбасу. А ще – фіксували перевезення понад сотні так званих "гуманітарних конвоїв" Кремля.

Ми констатували, що обстріли відбуваються не тільки ввечері, але й вранці. Якась система відсутня. У будь-який момент ти можеш стати жертвою ситуації. Евія Дятковіца Учасниця Міжнародної моніторингової місії (Латвія)

Шантаж Кремля

Тепер ані побачити, ані почути, а відтак і зафіксувати порушення, представники місії ОБСЄ не зможуть. А це, на думку фахівців, черговий шантаж з боку Кремля.

"Вони бачать, що українська сторона останній рік почала використовувати принциповішу і жорсткішу позицію в переговорному процесі і тому вони хочуть шантажувати", – вважає політолог Володимир Фесенко.

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Як відзначив політолог Олег Саакян, Росія намагається показати, що можна не тільки не виконувати "мінськ", але і фактично його демонтовувати. Так вона тисне на Україну, щоб вона виконувала мінські домовленості в російській інтерпретації.

Росії це потрібно було для того, щоб замаскувати різницю між реальною кількістю людей, які з території України вивезли на територію Росії для голосування і тим, скільки вони заявляють,

– розповів Саакян.

Тож представники української підгрупи в ТКГ вже готуються висунути це питання під час наступної зустрічі з представниками Кремля.

"Ми повинні використовувати інші міжнародні майданчики, показуючи нашим партнерам істинне обличчя Росії", – відзначив Гармаш.

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Тож 30 вересня місія ОБСЄ має намір вивезти своє обладнання з російської території. Водночас у Міністерстві закордонних справ наголошують, що продовжуватимуть роботу разом з країнами-партнерами, щоб змусити Росію виконувати взяті на себе зобов'язання.

Та як показує практика, Кремль намагається будь-яким способом приховати усі свої порушення. Тож з 1 жовтня постачання на окуповані території зброї, боєприпасів та своїх найманців буде остаточно безперешкодним.