США висловили глибоку заклопотаність з приводу рішення Росії. Запевнили також, що місія спостерігачів ОБСЄ відіграє важливу роль.

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Зокрема, ОБСЄ забезпечує прозорість пересування людей і товарів між Україною, Росією та окупованими територіями.

Ми продовжуємо закликати Росію дозволити продовження мандату місії, припинити агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту,

– запевнили у Держдепі США.

Довідка. Місія ОБСЄ перебуває на блок-постах "Донецьк" і "Гуково" з 29 липня 2014 року. Вона повідомляла про ситуацію на блок-постах.

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