США висловили глибоку заклопотаність з приводу рішення Росії. Запевнили також, що місія спостерігачів ОБСЄ відіграє важливу роль.
Зверніть увагу Росія не хоче спостерігачів ОБСЄ на кордоні, бо готує на Донбасі нові провокації, – Фейгін
Зокрема, ОБСЄ забезпечує прозорість пересування людей і товарів між Україною, Росією та окупованими територіями.
Ми продовжуємо закликати Росію дозволити продовження мандату місії, припинити агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту,
– запевнили у Держдепі США.
Росія відмовилась від ОБСЄ: що відомо
- Росія на початку вересня заявила, що надалі не підтримуватиме перебування місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.
- Мовиться саме про 2 контрольно-пропускні пункти: "Гуково" та "Донецьк". Вони розміщені навпроти українських "Ізварине" та "Червонопартизанськ".
- Мандат СММ втратить силу після 30 вересня. Відтоді його вже не продовжуватимуть.
- Україна розкритикувала рішення і вважає, що у такий спосіб Росія хоче ескалації на Донбасі.