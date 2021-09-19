США выразили глубокую озабоченность по поводу решения России. Заверили также, что миссия наблюдателей ОБСЕ играет важную роль.

Обратите внимание Россия не хочет наблюдателей ОБСЕ на границе, потому что готовит на Донбассе новые провокации, – Фейгин

В частности, ОБСЕ обеспечивает прозрачность передвижения людей и товаров между Украиной, Россией и оккупированными территориями.

Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата миссии, прекратить агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта,

– заверили в Госдепе США.

Справка. Миссия ОБСЕ находится на блок-постах "Донецк" и "Гуково" с 29 июля 2014 года. Она сообщала о ситуации на блок-постах.

Россия отказалась от ОБСЕ: что известно