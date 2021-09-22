Шефир является ключевым членом команды и близким другом Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Кстати Обстрел авто и покушение на Шефира: видео брифинга Офиса Президента

Хотели запугать

Поэтому, по мнению Подоляка, на Шефира совершили покушение, чтобы запугать команду.

Понятно, что покушение на Шефира должно было показать серьезность намерений той или иной группы… Выбрана была цель, чтобы предупредить, запугать команду,

– сказал советник.

Как добавил политик, мотивы абсолютно очевидны. Кстати, он отметил, что президенту сразу сообщили об инциденте.

Обстрел авто Шефира: что известно

Машину Шефира обстреляли возле села Лиски, что под Киевом. В авто выпустили автоматную очередь из более 10 пуль.

Помощник Зеленского не пострадал, а его водителя ранили. Мужчине оказали помощь и госпитализировали.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о засаде со стороны леса.

Кстати, в ОП связывают нападение с деолигархизацией. Полиция огласила план "Сирена". Нападавших ищут.

Авто Шефира обстреляли возле Киева, смотрите видео: