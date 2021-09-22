Шефір є ключовим членом команди та близьким другом Володимира Зеленського. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До речі Обстріл авто та замах на Шефіра: відео брифінгу Офісу Президент

Хотіли залякати

Тому, на думку Подоляка, на Шефіра здійснили замах, щоб залякати команду.

Зрозуміло, що замах на Шефіра мав показати серйозність намірів тої чи іншої групи...Вибрана була ціль, щоб попередити, залякати команду,

– сказав радник.

Як додав політик, мотиви абсолютно очевидні. До речі, він зазначив, що президенту одразу повідомили про інцидент.

Обстріл авто Шефіра: що відомо

Машину Шефіра обстріляли біля села Ліски, що під Києвом. В авто випустили автоматну чергу з понад 10 куль.

Помічник Зеленського не постраждав, а його водія поранили. Чоловіку надали допомогу та госпіталізували.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про засідку з боку лісу.

До речі, в ОП пов'язують напад із деолігархізацією. Поліція оголосила план "Сирена". Нападників шукають.

Авто Шефіра обстріляли біля Києва, дивіться відео: