Глава фракции "Слуга народа" отметил, что речь идет о деле о покушении на убийство. По его словам, когда в авто Шефира начали стрелять – "водитель по газам".
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"Не из авто, а из леса (стреляли – 24 канал). Там есть дорога в лесу была засада фактически", – заявил Давид Арахамия.
Глава фракции "Слуга народа" сообщил, что сейчас к делу подключились лучшие специалисты. Покушение планируют расследовать именно по "горячим следам".
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В то же время Арахамия отметил, что пока, без доказательств, говорить об обвинениях по делу не стоит.
"Наша версия – это политическая оценка. А уголовное оценку и юридическую – это будут делать те органы, которые этим занимаются", – пояснил политик.
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Обстрел авто Сергея Шефира: что надо знать
- 22 сентября под Киевом обстреляли авто первого помощника Владимира Зеленского. Сергея Шефира не ранили, однако водителю повезло меньше – получил 3 огнестрельных ранения и был госпитализирован.
- В автомобиль Сергея Шефира выпустили более 10 пуль. По словам Давида Арахамии, автомобиль расстреляли из автоматического оружия.
- По словам главы фракции "Слуга народа", Шефир находится в состоянии шока.