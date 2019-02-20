Чтобы расследовать преступления Майдана нужно новое законодательство, – Бутусов

Есть затягивание в рассмотрении дел Майдана, но не только из-за политических интересов, есть и объективные причины этого.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал главный редактор портала "Цензор.net" Юрий Бутусов.

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По его словам, с законодательством, которое есть сейчас, преступления Майдана расследовать нельзя. В Украине истекают сроки давности и по многим административным преступлениям, которые тоже имели огромное значение. Большинство злоумышленников будут освобождены от наказаний.

Нам нужно законодательство, в котором преступления против Майдана будут лишены срока давности, где будет ускорена процедура рассмотрения таких дел,

– отметил журналист.

"Нужна другая квалификация, где госслужащий, который принимал несправедливые решения, автоматически отстраняется от должности. Также нужна процедура, которая может быть причастной к любым преступлениям против личности. Такой человек должен сразу быть задержан без залога", – подчеркнул Юрий Бутусов.

Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?

Утром 18 февраля протестующие отправились к Верховной Раде, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.

Попытка протестующих защищать баррикады по улице Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих к Майдану Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битую брусчатку и коктейли молотова.

Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики водометами тушили.