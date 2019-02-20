Порошенко, Луценко и Аваков держат людей системы Януковича, – Парасюк

Люди, которые пришли после Майдана и назвали себя властью с пренебрежением относятся к трагическим событиям. Они не выполняют те требования, которые поставил перед ними Майдан и не понимают, какую жертву понесла страна.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал народный депутат и участник Майдана Владимир Парасюк.

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По его мнению, сатисфакцию обществу принесут Виктор Медведчук, Ринат Ахметов и другие олигархи, которые тоже должны быть наказаны. Они подкармливали деньгами эту систему.

В тот момент никто и не служил Януковичу, все делали это за деньги, а они где-то брались. Вопрос в том, кто придумал эту систему. Люди ответ на этот вопрос имеют, но Генпрокуратура и органы исполнительной власти, которые отвечают за этот процесс, просто закрывают на это глаза и не хотят об этом говорить. Потому что большое количество людей, которые служили Януковичу, сейчас служат им. Они им выгодны,

– отметил Парасюк.

Этот режим подпитывается теми же деньгами, что и Виктора Януковича.

Юрий Луценко может хоть каждый день рассказывать об экс-президенте или Захарченко, но это не принесет покой в наши сердца. Мы нуждаемся в справедливости в отношении тех людей, которые организовали систему, после которой люди должны были выйти на Майдан,

– добавил политик.

"Мы не такие, какими были до Майдана, мы изменились. И ряд продажных и коррумпированных чиновников или политиков не смогут изменить ход истории, который давно запущен. Такие как Аваков, как Порошенко, Луценко держат людей "старой" системы, потому что если завтра будут еще какие-то протесты, то они будут служить им", – отметил участник Майдана.

Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?

Утром 18 февраля протестующие отправились в Верховную Раду, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.



Попытка протестующих защищать баррикады на улицах Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих до Майдана Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике (с стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли разбитую мостовую и коктейли Молотова.



Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду по улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики тушили водометами.