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      Почему расследование расстрелов на Майдане продолжается так долго: объяснение Луценко

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      Фото расстрелянного Майдана
      Фото расстрелянного Майдана / Getty Images

      Расследование расстрелов на Майдане в 2014 году длится долго из-за большого объема работы. А еще злоумышленники из числа высшего руководства и среднего звена правоохранительных структур перед бегством пытались все уничтожить.

      "Для меня это самый принципиальный, самый трудный вопрос – почему так долго идет расследование. Короткий ответ очевиден. По делу по организаторам расстрелов – 988 томов. Это колоссальная следственная работа", – процитировала генпрокурора Юрия Луценко его пресс-секретарь Лариса Сарган.

      Читайте также: Расстрелы на Майдане: появилось видео с Порошенко возле раненых активистов

      Однако следователи и прокуроры смогли установить всю картину событий на Майдане "посекундно", отметил генпрокурор.

      "Сервера были выброшены или разгромлены, стволы автоматов были распилены и затоплены, документы были изъяты и сожжены. И тем не менее, следователям и прокурорам удалось установить всю картину трагических дней фактически посекундно, во всех местах, где происходили героические события Майдана, и преступные действия тех, кто приказал расстрелять мирных демонстрантов", – резюмировал он.

      36 силовиков, которым объявлены подозрения по делам о расстрелах на Майдане, до сих пор работают в правоохранительных органах. Из них 10 занимают руководящие должности, сообщил 19 февраля начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

      Он также пожаловался, что его структура не получила той помощи по расследованию дел Майдана, о которой много говорили власти и правоохранительные органы. Помогали следствию только семьи Небесной Сотни и их адвокаты.

      Смотрите видео заявления Юрия Луценко о расследовании расстрелов на Майдане:

      Что известно о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года?
      Во время расстрелов погибло более сотни протестующих, еще несколько тысяч получили ранения. Мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. Запланированный митинг под Верховной Радой превратился в кровавую бойню. Тогда погибли 23 активиста Майдана и 5 правоохранителей. Еще 500 человек получили ранения. 19 февраля от пуль снайперов в горящем Доме профсоюзов погибли 8 человек.

      Смотрите видео о расстрелах на Майдане:

       

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      Теги: Новости Украины Небесная Сотня Евромайдан Жертвы Юрий Луценко ГПУ Криминальные новости Расследования
      Источник: 24 канал
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