Чому розслідування розстрілів на Майдані триває так довго: пояснення Луценка

Розслідування розстрілів на Майдані у 2014 році триває довго через великий об'єм роботи. А ще зловмисники з числа вищого керівництва держави та середньої ланки правоохоронних структур перед втечею намагалися все знищити.

"Для мене це найпринциповіше, найважче питання – чому так довго йде розслідування. Коротка відповідь очевидна. У справі по організаторах розстрілів – 988 томів. Це колосальна слідча робота", – процитувала генпрокурора Юрія Луценка його речниця Лариса Сарган.

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Проте слідчі та прокурори змогли встановити всю картину подій на Майдані "посекундно", зауважив генпрокурор.

"Сервери були викинуті або розгромлені, стволи автоматів були розпиляні і затоплені, документи були вилучені і спалені. І тим не менше, слідчим та прокурорам вдалося встановити всю картину трагічних днів фактично посекундно, в усіх місцях, де відбувалися героїчні події Майдану, і злочинні дії тих, хто наказав розстріляти мирних демонстрантів", – резюмував він.

36 силовиків, яким оголошені підозри у справах про розстріли на Майдані, досі працюють у правоохоронних органах. З них 10 займають керівні посади, повідомив 19 лютого начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він також поскаржився, що його структура не отримала тієї допомоги щодо розслідування справ Майдану, про яку багато говорили влада та правоохоронні органи. Допомагали слідству тільки сім'ї Небесної Сотні та їхні адвокати.

Дивіться відео заяви Юрія Луценка про розслідування розстрілів на Майдані:

Що відомо про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року? Під час розстрілів загинула понад сотня протестувальників, ще кілька тисяч зазнали поранень. Так, мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню. Тоді загинули 23 активістів Майдану та 5 правоохоронців. Ще 500 людей отримали поранення. 19 лютого від куль снайперів у палаючому Будинку профспілок загинули 8 людей.

Дивіться відео про розстріли на Майдані: