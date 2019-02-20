Порошенко, Луценко та Аваков тримають людей системи Януковича, – Парасюк

Люди, які прийшли після Майдану і назвали себе владою зі зневагою відносяться до трагічних подій. Вони не виконують ті вимоги, які поставив перед ними Майдан і не розуміють, яку жертву понесла країна.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив народний депутат та учасник Майдану Володимир Парасюк.

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На його думку, сатисфакцію суспільству принесе Віктор Медведчук, Рінат Ахметов та інші олігархи, які теж мають бути покарані. Вони підгодовували грошима цю систему.

В той момент ніхто й не служив Януковичу, всі робили це за гроші, а вони десь бралися. Питання в тому, хто придумав цю систему. Люди відповідь на це питання мають, але Генпрокуратура та органи виконавчої влади, які відповідають за цей процес, просто закривають на це очі й не хочуть про це говорити. Тому що велика кількість тих людей, які служили Януковичу зараз служать їм. Вони їм вигідні,

– зазначив Парасюк.

Цей режим підгодовується тими самими грошима, що й Віктора Януковича.

Юрій Луценко може хоч щодня розказувати про екс-президента чи Захарченка, але це не принесе спокою в наших серцях. Ми потребуємо справедливості щодо тих людей, які організували систему, після якої люди повинні були вийти на Майдан,

– додав політик.

"Ми не такі, які були до Майдану, ми змінилися. І ряд продажних та корумпованих чиновників чи політиків не зможуть змінити хід історії, який давно запущений. Такі як Аваков, як Порошенко Луценко тримають людей "старої" системи, бо якщо завтра будуть ще якійсь протести, то вони будуть служити їм", – зазначив учасник Майдану.

Що відомо про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року? Вранці 18 лютого протестувальники вирушили до Верховної Ради, де депутати мали розглянути зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. Проте за вказівкою голови парламенту Рибака канцелярія відмовлялась реєструвати цей документ. Це викликало обурення протестувальників і призвело до зіткнень з силовиками.



Спроба протестувальників боронити барикади по вулиці Інститутській і Грушевського у Києві виявились не ефективними. Протягом дня силовики захопили всі барикади на цих вулицях та відтіснили протестувальників до Майдану Незалежності. Там, попри штурм силовиків із застосуванням БТР, світло-шумових гранат і помпових рушниць, протестувальники змогли утримати снігову барикаду на Хрещатику (зі сторони Європейської площі). Для захисту барикад від навали силовиків, мітингувальники застосовували биту бруківку і коктейлі молотова.



Критичною була ніч з 18 на 19 лютого. Тоді силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду по вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами.