Щоб розслідувати злочини Майдану потрібно нове законодавство, – Бутусов

Є заягування у розгляді справ Майдану, але не тільки через політичні інтереси, є й об’єктивні причини цього.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив головний редактор порталу "Цензор.net" Юрій Бутусов.

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За його словами, з законодавством, яке є зараз, злочини Майдану розслідувати не можна. В Україні спливають терміни давності й по багатьох адміністративних злочинах, які теж мали величезне значення. Більшість зловмисників буде звільненна від покаранння.

Нам потрібно законодавство, в якому злочини проти Майдану будуть позбавлені терміну давності, де буде прискорена процедура розгляду таких справ,

– зазначив журналіст.

"Потрібна інша кваліфікація, де держслужбовець, який приймав несправедливі рішення, автоматично відсторонюється від посади. Також потрібна процедура, яка може бути причетною до будь-яких злочинів проти особистості. Така людина має відразу бути затримана без застави", – наголосив Юрій Бутусов.

Що відомо про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року?Вранці 18 лютого протестувальники вирушили до Верховної Ради, де депутати мали розглянути зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. Проте за вказівкою голови парламенту Рибака канцелярія відмовлялась реєструвати цей документ. Це викликало обурення протестувальників і призвело до зіткнень з силовиками.



Спроба протестувальників боронити барикади по вулиці Інститутській і Грушевського у Києві виявились не ефективними. Протягом дня силовики захопили всі барикади на цих вулицях та відтіснили протестувальників до Майдану Незалежності. Там, попри штурм силовиків із застосуванням БТР, світло-шумових гранат і помпових рушниць, протестувальники змогли утримати снігову барикаду на Хрещатику (зі сторони Європейської площі). Для захисту барикад від навали силовиків, мітингувальники застосовували биту бруківку і коктейлі молотова.



Критичною була ніч з 18 на 19 лютого. Тоді силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду по вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами.