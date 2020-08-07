Чучело Путина в центре Перми: фигурантов хотят посадить до 3-х лет тюрьмы
В Перми государственное обвинение хочет бросить за решетку фигурантов дела о чучеле президента РФ Владимира Путіна, которое установили в центре города в ноябре 2018 года.
В России требуют от 1,5 до 3 лет колонии для участников акции. Такую информацию предоставили адвокаты "Апологии протеста", которые защищают обвиняемых, в своем телеграм-канале.
Больше об этом "Лжец": в Перми чучело Путина привязали к столбу, есть фото
"Александру Шабарчину – 3 года, Александру Котову – 2 года, Даниилу Васильеву – 1 год и 6 месяцев", – говорится в сообщении.
Чучело Путина в центре Перми: что известно
- 11 ноября 2018 года в российском городе Пермь к столбу привязали чучело с портретом президента России Владимира Путина.
- На лбу у "российского президента" написали "лжец", а на груди "Военный преступник Пиня В.В".
- Через месяц по этому факту возбудили уголовное дело за хулиганство по предварительному сговору.