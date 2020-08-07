В Перми государственное обвинение хочет бросить за решетку фигурантов дела о чучеле президента РФ Владимира Путіна, которое установили в центре города в ноябре 2018 года.

В России требуют от 1,5 до 3 лет колонии для участников акции. Такую информацию предоставили адвокаты "Апологии протеста", которые защищают обвиняемых, в своем телеграм-канале.

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"Александру Шабарчину – 3 года, Александру Котову – 2 года, Даниилу Васильеву – 1 год и 6 месяцев", – говорится в сообщении.

Чучело Путина в центре Перми: что известно