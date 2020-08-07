У Пермі державне обвинувачення хоче кинути за ґрати фігурантів справи про опудало президента РФ Володимира Путіна, яке встановили в центрі міста у листопаді 2018 року.

У Росії вимагають від 1,5 до 3 років колонії для учасників акції. Таку інформацію надали адвокати "Апології протесту", які захищають обвинувачених, у своєму телеграм-каналі.

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"Олександру Шабарчіну – 3 роки, Олександру Котову – 2 роки, Данилові Васильєву – 1 рік і 6 місяців", – йдеться у повідомлені.

Опудало Путіна в центрі Перми: що відомо