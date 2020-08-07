Опудало Путіна в центрі Пермі: фігурантів хочуть посадити до 3-х років в'язниці
У Пермі державне обвинувачення хоче кинути за ґрати фігурантів справи про опудало президента РФ Володимира Путіна, яке встановили в центрі міста у листопаді 2018 року.
У Росії вимагають від 1,5 до 3 років колонії для учасників акції. Таку інформацію надали адвокати "Апології протесту", які захищають обвинувачених, у своєму телеграм-каналі.
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"Олександру Шабарчіну – 3 роки, Олександру Котову – 2 роки, Данилові Васильєву – 1 рік і 6 місяців", – йдеться у повідомлені.
Опудало Путіна в центрі Перми: що відомо
- 11 листопада 2018 року у російському місті Перм до стовпа прив'язали опудало із портретом президента Росії Володимира Путіна.
- На лобі у "російського президента" написали "брехун", а на грудях – "Військовий злочинець Пиня В.В".
- Через місяць за цим фактом порушили кримінальну справу за хуліганство за попередньою змовою.