Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, всем процессом руководил неопытный Касим-Жомарт Токаев – президент Казахстана.

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"Чудесное сборище уродов. Соло получил новичок-дебютант Токаев", – отметил Пионтковский и назвал заседание "перформансом".

Токаев не понимал куда попал, – Пионтковский

По мнению российского публициста, президент Казахстана, возглавивший заседание, не понимал, куда он попал. Это совершенно рассеянный мужчина в неадекватном состоянии.

В таком состоянии, возможно, под какими-то наркотиками или успокаивающими, он кричал о мерзавцах, которые врывались в морги и похищали трупы своих подельников, а затем носили погибшие тела с поля боя,

– отметил Пионтковский.

Он объяснил, что когда Токаев говорил о якобы 20 тысячах террористов, среди которых 10 тысяч убили, оказалось, что нет ни одного трупа. "Из живых "террористов" в плен захватили только одного. Он оказался известным в Киргизии пианистом. Интеллигентный человек, который под пытками признавался в преступлениях", – подчеркнул российский публицист.

Что такое ОДКБ ОДКБ – военный союз во главе с Россией, состоящий из 6 бывших советских государств (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан). Его создали еще в 2002 году. Цель ОДКБ – обеспечить коллективную оборону любого его члена, сталкивающегося с внешней агрессией.

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