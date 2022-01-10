Инцидент произошел 10 января. Президент России комментировал происходящее в Казахстане.

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Путин забыл имя президента Казахстана

Всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности,

– заявил Путин.

Глава Кремля сказал, что президент страны это сделал потому, что якобы "братская страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности".

На видео заметно, как президент Казахстана сделал вид, что якобы не заметил ошибки Владимира Путина.

Путин забыл имя президента Казахстана: смотрите видео

Кстати, Кемель Токаев – так звали отца президента Казахстана. Он был писателем и редактором, участвовал в немецко-советской войне 1941 – 1945 годов.

Протесты в Казахстане: коротко

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ. После уменьшения цен люди выдвинули требования, связанные с властью и уровнем жизни. Они вышли на улицы более чем в 15 городах страны.

5 января правительство ушло в отставку. В этот же день Касым-Жомарт Токаев попросил членов Организации Договора о коллективной безопасности содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы".

В организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Страны откликнулись и ввели своих миротворцев.

Касым-Жомарт Токаев приказал стрелять на поражение. 9 января власти сообщали о 164 погибших, из которых двое детей, однако впоследствии информацию назвали "технической ошибкой".

Власти объявили 10 января общенациональный траур, однако окончательное число погибших неизвестно.

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