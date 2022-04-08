Чиновница находилась вблизи Николаевского областного совета, когда прогремел взрыв. Женщина получила много травм, в том числе и пробитые лёгкие.

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Несмотря на это, Светлана как можно быстрее хотела вернуться к работе – и чуть больше чем через неделю она уже выполняет свои обязанности.

Знакомьтесь: руководитель аппарата ОГА Светлана. Чудом выжила, была возле эпицентра взрыва. Пробитое легкое и куча травм... Вышла на работу – не могу говорить. Вот это герой,

– написал Виталий Ким.

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