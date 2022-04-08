Чиновниця перебувала поблизу Миколаївської обласної ради, коли прогримів вибух. Жінка отримала багато травм, в тому числі і пробиті легені.

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Попри це Світлана якнайшвидше хотіла повернутися до роботи – і трохи більше ніж за тиждень вона вже виконує свої обов'язки.

Знайомтесь: керівниця апарату ОДА Світлана. Дивом вижила, була біля епіцентру вибуху. Пробита легеня і купа травм... Вийшла на роботу – не можу лежати каже. Ось це герой,

– написав Віталій Кім.

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