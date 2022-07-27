Помогли многим местным: что известно о погибших в Чугуеве волонтерах

российские убийцы в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Чугуеву, что в Харьковской области. Спасатели до сих пор разбирают руины и ищут людей.

Об этом для 24 канала рассказала корреспондент Анна Черненко. Она отметила, что вчера, 26 июля, под завалами местного дома культуры нашли тела двух людей.

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"Это Сардор и Виктория. Это люди, которые активно волонтерили в Чугуеве. Их очень хорошо знают местные жители. У Сардора осталось четверо детей. У Виктории – двое. Она тоже активно волонтерила. В гражданской жизни была банковской работницей", – сказала корреспондент.

Без родителей остались дети

По словам журналистки, с начала полномасштабной войны 36-летний мужчина и 30-летняя женщина кормили людей. Они обустроили мощную кухню.

Там были узбекские блюда, потому что Сардор и до войны занимался гастрономическим бизнесом. Это большая боль для Чугуева, для Харьковской области. Свидетели, которые видели разборку завалов, говорили, что погибших нашли на местах, где они и спали. То есть обстрел произошел очень быстро и шансов выбраться уже не было,

– отметила Черненко.

Она добавила, что в Чугуеве продолжаются поиски. Спасатели ищут тело еще одной пожилой женщины.

Еще один обстрел

Оккупанты ударили по Чугуеву и 26 июля. Они двумя ракетами попали в частный сектор и разрушили два дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Один из жителей города показал, что осталось от дома его сына. Он отметил, что дом невозможно восстановить.

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