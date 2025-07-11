Также есть информация о пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Синегубова, главу Харьковской ОГА.

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Последствия атаки на Чугуев

Ночью враг ударил по Чугуевскому району. Синегубов сообщил, что зафиксировано 7 попаданий ударных БпЛА.

Так, противник атаковал Чугуев беспилотниками ночью в период с 01:09 до 01:20.

в городе, в результате попадания дрона, зафиксировано повреждение жилых домов и медицинского учреждения,

– информирует глава ОВА.

По его данным, еще 6 БпЛА попали по промышленному предприятию. Указывается, что вспыхнул пожар.

Около 6 часов утра глава ОВА сообщил, что есть пострадавшая. Так, в результате атаки пострадала 65-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.

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К слову, утром 11 июля взрывы раздавались в Сумах. Оккупанты нанесли несколько ударов БпЛА по территории Сумской общины. Последствия выясняют, о чем сообщили в ОВА.