Карантинные меры отменены: в России заявили, что чуму не подтверждено

Российские власти объявили об окончании карантина и профилактических мер в Иркутске после расследования обстоятельств смерти сотрудницы противочумного института. По результатам почти 5000 лабораторных исследований никаких опасных патогенов обнаружено не было.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Что говорят в России о чуме?

Официальная Москва заявила о полной отмене ограничений, введенных из-за инцидента в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока. Медицинское наблюдение за лицами, находившимися под угрозой заражения, полностью прекращено.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что расследование не выявило никаких сбоев или чрезвычайных происшествий в работе лабораторного комплекса. По его словам, 28-летняя сотрудница института имела все необходимые прививки от инфекций, с которыми непосредственно работала.

Результаты вскрытия и экспертиз показали, что причиной смерти женщины стала внебольничная пневмония. Официальные представители утверждают, что специалисты учреждения строго соблюдали установленные правила техники безопасности при работе с биологическими материалами.

Сомнения экспертов и международная реакция

Несмотря на заверения местных властей, инцидент вызвал беспокойство среди эпидемиологов и международного сообщества. Ранее в СМИ распространялись версии о том, что умершая сотрудница учреждения Дарья Шипилова могла разбить в помещении пробирку с возбудителем опасного заболевания или заразиться во время поездки в Бурятию.

В связи с этим в городе закрыли на карантин несколько медицинских учреждений и поместили под наблюдение около 200 человек. Независимые специалисты и иностранные наблюдатели призвали предоставить доступ к клиническим записям и сохранившимся образцам для проведения независимой экспертизы доказательств.

Как уже сообщалось на нашем сайте, за развитием событий в российском регионе внимательно следили в США и Европейском Союзе. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заверили, что этот инцидент не представляет никакой эпидемиологической угрозы для нашего государства.