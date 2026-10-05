Из-за угрозы чумы страны Центральной Азии ужесточают санитарный контроль на границе с Россией

В связи с угрозой распространения чумы страны Центральной Азии усиливают санитарный контроль на границе с Россией. Об этом объявили в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.

Меры были приняты после получения информации о выявлении у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пневмонии неизвестной этиологии. Об этом сообщают местные СМИ.

Что происходит в странах Центральной Азии

В Кыргызстане усилили профилактические меры и санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу.

Все санитарно-карантинные пункты работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-карантинные пункты осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор за лицами, транспортными средствами и грузами, пересекающими государственную границу, с целью предотвращения завоза и распространения инфекционных заболеваний, включая особо опасные инфекции,

– говорится в сообщении.

Минздрав Казахстана также следит за ситуацией в Иркутской области и усилил санитарно-карантинный контроль на границе. Пассажиров с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции пока не выявили.

Риск завоза инфекции в Казахстан предварительно оценивается как низкий.

Казахстанцам, которые после поездки заметили признаки заболевания, рекомендуют как можно скорее обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, где они находились и когда вернулись.

Власти Узбекистана также усилили санитарный контроль и повысили готовность профильных служб. При этом у Узбекистана нет сухопутной границы с Россией, между странами лежит Казахстан.

"В настоящее время ведется непрерывный мониторинг ситуации на основе официальных данных компетентных органов России и Всемирной организации здравоохранения. В частности, анализируется информация о лабораторном подтверждении диагноза, вероятных источниках и путях передачи инфекции, перемещения пациента, а также о лицах, с которыми он контактировал", – отметила пресс-служба Комитета по санитарно-эпидемиологическому благополучию и общественному здоровью.

Усиливают профилактические меры на санитарно-карантинных пунктах пропуска и в Таджикистане.

Каждого человека, пересекающего государственную границу, предписано проверять на температуру с помощью бесконтактных термометров. А сотрудникам санитарно-карантинных пунктов рекомендовано использовать одноразовую защитную одежду.

Граждан, возвращающихся из России, в случае ухудшения самочувствия просят не заниматься самолечением.

Между тем в Москве тоже уже начали проверять пассажиров прямо в самолетах. Хотя в Кремле призвали "не слушать всевозможные слухи".

Напомним, что в городе Шелехов на прошлой неделе скончалась лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. По данным местных СМИ, причиной смерти женщины могло стать заражение легочной чумой.