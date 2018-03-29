Чума свиней: на границе Польши с Украиной усилили таможенный контроль

В связи с вирусом африканской чумы свиней сотрудники польской таможни проводят усиленный контроль в пунктах пропуска на восточной границе, в частности на границе с Украиной.

Об этом сообщает "Польское радио".

Работники Государственной налоговой администрации проводят усиленный контроль в пограничных пунктах пропуска на востоке Польши.

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Отметим, что меры связаны с распространением в Польше вируса АЧС. Одним из факторов, который переносит болезнь, могут быть продукты питания, которые перевозятся через границу.

"В течение целого прошлого года мы задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. Их изымают и уничтожают неподалеку пункта пропуска. Чаще всего эту процедуру мы проводим в пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью", – сообщили в таможенном отделе Государственной налоговой администрации.

Что такое АЧС (Африканская чума свиней)? Высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, которая проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов.