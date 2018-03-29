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Чума свиней: на кордоні Польщі з Україною посилили митний контроль

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Африканська чума свиней
Африканська чума свиней / ternopoliany.te.ua

У зв'язку з вірусом африканської чуми свиней співробітники польської митниці проводять посилений контроль у пунктах пропуску на східному кордоні, зокрема на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Працівники Державної податкової адміністрації проводять посилений контроль у прикордонних пунктах пропуску на сході Польщі.

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Зазначимо, що заходи пов'язані з поширенням в Польщі вірусу АЧС. Одним з факторів, які переносять хворобу, можуть бути продукти харчування, які перевозяться через кордон.

"Протягом цілого минулого року ми затримали майже 200 тонн незаконних продуктів тваринного походження. Їх вилучають і знищують неподалік пункту пропуску. Найчастіше цю процедуру ми проводимо в прикордонних пунктах пропуску з Україною, Білоруссю, а також з Калінінградською областю", – повідомили в митному відділі Державної податкової адміністрації.

Що таке АЧС(Африканська чума свиней)? – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів.

Теги: Новини України Новини Польщі світ тварин Свиняча чума
Джерело: 24 Канал
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