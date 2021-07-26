Выдавливание людей, неудобных для генерального прокурора и ОП, – Чумак об увольнении Мамедова
Источник:24 канал
Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов заявил, что увольняется со своей должности из-за систематического давления. В Украине на сегодня убирают практически всех политиков или чиновников, которые могут иметь свое мнение и сказать "нет" главе Офиса генпрокурора или Офиса Президента.
Именно это является главной причиной отставки чиновника. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак.
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По его словам, Гюндуз Мамедов работает как настоящий прокурор. В частности, самостоятельно принимает решения и не обращается в отношении них постоянно к генеральному прокурору.
Я считаю, что это выжимание людей, которые очень не удобны для генерального прокурора и Офиса Президента,
– подчеркнул он.
Чумак также отметил, что заместитель Венедиктовой курирует важное направление деятельности – департамент расследования преступлений, совершенных на оккупированных территориях. Это очень чувствительная тема как для России, так и для ее вероятных агентов влияния в Украине.
По его мнению, есть очень серьезные основания, из-за которых:
- Мамедова лишили доступа к государственной тайне;
- забрали у него 2 департамента;
- сократили должность заместителя генерального прокурора;
- выжали из системы региональной прокуратуры.
Возможно, к этому причастна именно деятельность департаментов войны, подозрения, которые были вручены людям Медведчука из "Украинского выбора" за проведение так называемого "референдума" в Крыму.
"Вероятнее всего, Гюндуза Мамедова привязывают к очень жесткой позиции по делу вагнеровцев, расследовании Иловайской трагедии", – предположил Чумак.
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Что этому предшествовало
- Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов написал заявление на увольнение, ссылаясь на внутреннее давление и дискредитационную кампанию.
- Гюндуз Мамедов также руководил Департаментом надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта. Впрочем, в июне 2021 года Венедиктова передала его полномочия Максиму Якубовскому. Известно, что чиновник работал при "Украинском выборе" Виктора Медведчука. Это пророссийская платформа, которая транслирует позицию нардепа от ОПЗЖ и его соратников.
- 1 июля появилась информация, что Мамедова лишили доступа к государственной тайне. А впоследствии генпрокурор забрала у него остальные полномочия. В частности, в Департаменте защиты интересов детей и противодействия насилию и по взаимодействию с тренинговым центром прокуроров.