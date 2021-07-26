Выдавливание людей, неудобных для генерального прокурора и ОП, – Чумак об увольнении Мамедова

Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов заявил, что увольняется со своей должности из-за систематического давления. В Украине на сегодня убирают практически всех политиков или чиновников, которые могут иметь свое мнение и сказать "нет" главе Офиса генпрокурора или Офиса Президента.

Именно это является главной причиной отставки чиновника. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак.

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Чумак: Мамедов самостоятельно принимает решение в Офисе генпрокурора

По его словам, Гюндуз Мамедов работает как настоящий прокурор. В частности, самостоятельно принимает решения и не обращается в отношении них постоянно к генеральному прокурору.

Я считаю, что это выжимание людей, которые очень не удобны для генерального прокурора и Офиса Президента,

– подчеркнул он.

Чумак также отметил, что заместитель Венедиктовой курирует важное направление деятельности – департамент расследования преступлений, совершенных на оккупированных территориях. Это очень чувствительная тема как для России, так и для ее вероятных агентов влияния в Украине.

По его мнению, есть очень серьезные основания, из-за которых:

Мамедова лишили доступа к государственной тайне;

забрали у него 2 департамента;

сократили должность заместителя генерального прокурора;

выжали из системы региональной прокуратуры.

Возможно, к этому причастна именно деятельность департаментов войны, подозрения, которые были вручены людям Медведчука из "Украинского выбора" за проведение так называемого "референдума" в Крыму.

"Вероятнее всего, Гюндуза Мамедова привязывают к очень жесткой позиции по делу вагнеровцев, расследовании Иловайской трагедии", – предположил Чумак.

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