Чумак отменил постановление Матиоса о засекречивании деклараций своих подчиненных

Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса о мерах специальной безопасности. Фактически, это постановление засекречивало данные о должностных лицах Военной прокуратуры, а в частности, их декларации.

Отныне вся информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

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Каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с этой информацией на сайте НАПК в едином реестре деклараций чиновников и должностных лиц.

Что известно про военную прокуратуру?Военная прокуратура Украины – структурное подразделение ГПУ, которое возглавляет главный военный прокурор. Главной задачей прокуратуры является надзор за соблюдением законов в Вооруженных силах Украины.



В президентской команде уже неоднократно заявляли о намерении ликвидировать это подразделение, но это удастся сделать не быстрее, чем во время 3 сессии Верховного Совета 9 созыва, которая начнется в феврале 2020 года. На это время военную прокуратуру возглавил Виктор Чумак.