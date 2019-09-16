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      Чумак отменил постановление Матиоса о засекречивании деклараций своих подчиненных

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      Виктор Чумак открыл декларации своих подчиненных
      Виктор Чумак открыл декларации своих подчиненных / фото из Facebook

      Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса о мерах специальной безопасности. Фактически, это постановление засекречивало данные о должностных лицах Военной прокуратуры, а в частности, их декларации.

      Отныне вся информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

      Это интересно: Военную прокуратуру трансформируют в спецподразделение

      Каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с этой информацией на сайте НАПК в едином реестре деклараций чиновников и должностных лиц.

      Что известно про военную прокуратуру?Военная прокуратура Украины – структурное подразделение ГПУ, которое возглавляет главный военный прокурор. Главной задачей прокуратуры является надзор за соблюдением законов в Вооруженных силах Украины.

      В президентской команде уже неоднократно заявляли о намерении ликвидировать это подразделение, но это удастся сделать не быстрее, чем во время 3 сессии Верховного Совета 9 созыва, которая начнется в феврале 2020 года. На это время военную прокуратуру возглавил Виктор Чумак.

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      Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование Анатолий Матиос НАПК ГПУ Виктор Чумак
      Источник: 24 канал
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