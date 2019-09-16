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      Чумак скасував постанову Матіоса про засекречення декларацій своїх підлеглих

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      Віктор Чумак відкрив декларації своїх підлеглих
      Віктор Чумак відкрив декларації своїх підлеглих / фото з Facebook

      Головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову свого попередника Анатолія Матіоса про заходи спеціальної безпеки. Фактично, ця постанова засекречувала дані про посадовців Військової прокуратури, а зокрема, їхні декларації.

      Відтепер вся інформація про статки військових прокурорів стане відкритою, зазначається у повідомленні Генеральної прокуратури України.

      Це цікаво: Військову прокуратуру трансформують у спецпідрозділ

      Кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з цією інйформацією на сайті НАЗК в єдиному реєстрі декларацій чиновників та посадових осіб.

      Що відомо про військову прокуратуру?Військова прокуратура України – структурний підрозділ ГПУ, який очолює головний військовий прокурор. Головним завданням прокуратури є нагляд за дотриманням законів у Збройних силах України.

      У президентській команді вже неодноразово заявляли про намір ліквідувати цей підрозділ, але це вдасться зробити не швидше ніж під час 3 сесії Верховної Ради 9 скликання, яка розпочнеться у лютому 2020 року. На цей час військову прокуратуру очолив Віктор Чумак.

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Чумак ГПУ НАЗК Анатолій Матіос е-декларування
      Джерело: 24 канал
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