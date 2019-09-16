Чумак скасував постанову Матіоса про засекречення декларацій своїх підлеглих

Головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову свого попередника Анатолія Матіоса про заходи спеціальної безпеки. Фактично, ця постанова засекречувала дані про посадовців Військової прокуратури, а зокрема, їхні декларації.

Відтепер вся інформація про статки військових прокурорів стане відкритою, зазначається у повідомленні Генеральної прокуратури України.

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Кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з цією інйформацією на сайті НАЗК в єдиному реєстрі декларацій чиновників та посадових осіб.

Що відомо про військову прокуратуру?Військова прокуратура України – структурний підрозділ ГПУ, який очолює головний військовий прокурор. Головним завданням прокуратури є нагляд за дотриманням законів у Збройних силах України.



У президентській команді вже неодноразово заявляли про намір ліквідувати цей підрозділ, але це вдасться зробити не швидше ніж під час 3 сесії Верховної Ради 9 скликання, яка розпочнеться у лютому 2020 року. На цей час військову прокуратуру очолив Віктор Чумак.